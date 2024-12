Zukunftssichere Wirtschaft: Darauf setzen sie in Marktoberdorf

Unternehmer und Fachleute aus Wirtschaft und Bildung trafen sich unlängst im Institut für angewandte KI und Robotik (IKR) in Marktoberdorf, um die zentralen Kompetenzen für eine erfolgreiche Zukunft zu diskutieren. Die Veranstaltung unter dem Titel „Mehr MINT für Fachkräfte von morgen“ eröffnete Philipp Heidrich, Leiter Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Tourismus. In seiner Begrüßung erklärte er, warum die Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Region Allgäu in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung sind.

Diese Kompetenzen sind wichtig für die Zukunft

Im Anschluss stellte Prof. Dirk Jacob, Vizepräsident für Lehre und Weiterbildung an der Hochschule Kempten, die Forschungsbereiche des IKR vor. Dabei gab er den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die Aufgaben und Schwerpunkte des Instituts. Besonders im Fokus standen Anwendungen aus den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, die wichtige Treiber für die Transformation der Wirtschaft sind.

Mit der Frage „Welche Kompetenzen sind für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen am wichtigsten?“ führte Astrid Menzl, Studiengangskoordinatorin an der Kempten Business School die Zuschauerinnen und Zuschauer weiter durch die Veranstaltung. Die Antworten der Anwesenden betonten vor allem die Bedeutung von KI, Robotik, Informatik und Innovation – essenzielle Themen in einer zunehmend digitalisierten Welt.

Um Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, präsentierte die Kempten Business School eine Auswahl an praxisnahen Weiterbildungsprogrammen. Diese Kurse, darunter Data Science und Business Analytics, KI in Unternehmen, Cloud Computing, Automatisierungstechnik und Robotik sowie Mixed Reality und Digitale Zwillinge, sollen dazu beitragen, die Kompetenzen der Mitarbeitenden gezielt zu fördern.

Wettbewerb und Innovation: Wie das eine vom anderen abhängt

Die Veranstaltung unterstrich, dass nicht nur die Investition in neue Fachkräfte, sondern auch die Entwicklung einer nachhaltigen Lernkultur innerhalb der Unternehmen entscheidend sei. „Regionen mit einem hohen Anteil an MINT-Berufen sind nachweislich innovativer und wirtschaftlich erfolgreicher“, betonte Astrid Menzl.

Den Abschluss bildete ein inspirierender Beitrag von Prof. Tobias Weiser, der die Teilnehmenden ermutigte, gemeinsam mit dem IKR und der Hochschule Kempten Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu erarbeiten. Beim abschließenden Networking tauschten die Gäste wertvolle Ideen und Kontakte aus, um zukünftige Projekte voranzutreiben.

Die Veranstaltung verdeutlichte: Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, das Institut für angewandte KI und Robotik (IKR), die Hochschule Kempten sowie die Kempten Business School sind gemeinsam zentrale Partner für die Region, um durch berufsbegleitende Weiterbildung, lebenslanges Lernen und innovative Ansätze und Forschung die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nachhaltig zu sichern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Marktoberdorf.