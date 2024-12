Großer Opernspaß für die Kleinen

Ob Pinocchio, Hänsel und Gretel oder der Nussknacker: Die Bürgerstiftung Ostallgäu sorgt seit jeher mit ihren Kinderopern bei Groß und Klein für leuchtende Augen. Auch heuer steht wieder ein besonderes Werk auf dem Programm: „Der Karneval der Tiere“ kommt ins Modeon Marktoberdorf. Diesmal jedoch nicht wie üblich in der Vorweihnachtszeit, sondern am Mittwoch, 12. Januar 2025, um 15 Uhr.

Warum der Bürgerstiftung Ostallgäu die Unterstützung so wichtig ist

In Marktoberdorf ist es mittlerweile Tradition, dass die Kinderoper im Modeon aufgeführt wird. Sie stößt seit vielen Jahren auf große Begeisterung. Bereits zum 18. Mal findet das Format 2025 in Marktoberdorf statt. Das Besondere: Der Eintritt kostet für Kinder nur 7 Euro, Erwachsene zahlen 10 Euro. Dass die Preise so niedrig gehalten werden können, ist der Bürgerstiftung Ostallgäu zu verdanken. Mit der Gründung der Bürgerstiftung im Jahr 2007 wurde auch der „Klassik für Kinder-Fonds“ eingerichtet. Damit sorgt die Stiftung dafür, dass schon die Kleinsten Opernmusik erfahren können. Kinder und Jugendliche sollen dadurch an klassische Musik herangeführt werden. Als 2020 die Kinderoper wegen Corona verschoben werden musste, beschenkte die Bürgerstiftung 51 Grundschulen im Ostallgäu und in Kaufbeuren mit CDs der Kinderoper „Hänsel und Gretel“.

Die Stiftung fördert regionale Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung, Soziales, Denkmalpflege, Sport und Umwelt. So ist es auch in der Satzung festgeschrieben: „Sie will dem Gemeinwohl dienen und das Gemeinwesen des Landkreises nachhaltig stärken.“ Ein Projekt, das unter anderem in diesem Jahr gefördert wurde, war das Festival „Hohenschwangau Klassik“. Die Stiftung unterstützte als Projektpartner insbesondere die beiden Familienkonzerte. Überhaupt spiele Musik eine zentrale Rolle in der Förderung, sagte Vorsitzender Gerhard Schempp bereits im Juni im Interview mit der Allgäuer Zeitung. Und damit kommt wieder die Kinderoper ins Spiel.

Das erwartet kleine und große Zuschauer bei der Minderoper im Modeon

Die Aufführung übernimmt das „münchner puzzletheater“. Es bringt ein musikalisches Figurentheater für die ganze Familie auf die Bühne des Modeons. Und so viel sei schon mal verraten: Die Zuschauer erwartet ein prächtiges Karnevalsfest. Über 20 bewegliche Figuren sind zu sehen, darunter Hühner, Schildkröten, Kängurus und sogar Fossilien. Es spielt das Kammerorchester „concierto münchen“ unter der Leitung von Carlos Domínguez-Nieto. Er führt durch die Geschichte nach dem berühmten Text von Loriot, wie es in der Ankündigung heißt.

Tickets für die Kinderoper am 12. Januar 2025 um 15 Uhr im Modeon gibt es bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen und in der Buchhandlung Eselsohr in Marktoberdorf. Restkarten gibt es an der Tageskasse.