Bedürftigen Familien eine Freude machen: Aktion Weihnachtstrucker von Kolping Rieder verlängert

Die Aktion Weihnachtstrucker von Kolping Rieder wurde nochmals verlängert. Die Bestellannahme im Dorflädele Rieder läuft nun noch bis Samstag, 7. Dezember.

Die Johanniter sammeln auch in diesem Jahr wieder Lebensmittelpakete, um bedürftigen Familien sowie den Kinder- und Behindertenheimen in den ärmsten Regionen Osteuropas eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Als Service bietet das Dorflädele in Rieder an, den Geschenkkarton nach dem aktuellen Informationsblatt der Johanniter fertig zu packen. Es genügt, die Bestellung unter 08342/918400 aufzugeben. Das Paket kann dann entweder selbst abgeholt und anschließend abgegeben werden, oder die Kolpingsfamilie bringt es zur Sammelstelle in der Mehrzweckhalle in Rieder.

Abgabetermin ist am Samstag, 14. Dezember, von 15 bis 16 Uhr. Zu dieser Zeit können auch diejenigen ihre Päckchen in der Mehrzweckhalle abgeben, die sie selbst packen. Die aktuelle Packliste gibt es im Internet unter www.johanniter-weihnachtstrucker.de. Außer einem Geschenk für die Kinder (Malblock und Buntstifte) dürfen ausschließlich die dort aufgeführten Artikel in den Geschenkkarton gepackt werden.