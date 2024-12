Vielen Menschen geht es nicht gut: „Wir müssen mehr aufeinander achten“

„Was macht Sie glücklich?“ Diese Frage haben wir diesen Advent wieder 24 Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfern gestellt. Wobei die Zahl 24 nicht ganz richtig ist. Befragt haben wir weit mehr – ganz normale Menschen auf der Straße, aber auch bekannte Marktoberdorfer Persönlichkeiten. Der Grund, warum nicht alle Beiträge in der Zeitung erschienen sind: Viele konnten auf diese Frage keine Antwort geben. Vielen geht es im Moment nicht gut. Manche erbaten sich noch Bedenkzeit, andere winkten gleich ab. „Ich bin gerade nicht so glücklich“, lautete dann die Antwort – meistens mit einem entschuldigenden Lächeln. „Suchen Sie sich am besten jemand anderen.“

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis