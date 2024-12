Knallerei vor Mitternacht: Das Vorausböllern nimmt die Vorfreude aufs neue Jahr

Wann hat es eigentlich angefangen mit dieser Unsitte? Diese unsägliche Böllerei vor 0 Uhr, vor dem neuen Jahr. Früher konnte man sich sicher sein: Die ersten Raketen steigen erst punktgenau um Mitternacht in den Himmel. Doch diesen markanten Jahreswechsel gibt es nicht mehr. Heute ist der Übergang ins neue Jahr ein fließender. Ab dem Nachmittag wird geballert, was Kanonenschläge und Geldbeutel so hergeben. Ein Ärgernis sondergleichen. Stichwort Haus-und Wildtiere, Stichwort Feinstaub, Stichwort Lärmbelästigung. Und wer jetzt denkt: Spießiger geht‘s wohl nimmer! Geschenkt.

Dirk Ambrosch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Knallerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jahreswechsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis