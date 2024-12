Grundsteuer: „Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger nicht zu stark belasten“

Auch in Kraftisried gelten ab Januar neue Hebesätze für die Grundsteuer. In der letzten Sitzung des Jahres setzten die Gemeinderäte die neuen Werte fest. „Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger nicht zu stark belasten“, sagte Bürgermeister Michael Abel im Gremium. Trotzdem komme die Gemeinde nicht um eine „moderate Erhöhung“ der Grundsteuer herum. Auch für die Kommune werde alles teurer, die Ausgaben im Haushalt steigen stetig an, so Abel.

