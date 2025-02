Der Sportboden in der Mehrzweckhalle in Kraftisried muss erneuert werden. Beim Unwetter im vergangenen Juli wurde das Gebäude geflutet. Der Bodenaufbau wurde dadurch so stark geschädigt, dass er nicht mehr saniert werden kann. Im Mai starten deshalb die Arbeiten für den neuen Boden. Darüber informierte Bürgermeister Michael Abel im Gemeinderat.

Bernhard Angerer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kraftisried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hallenboden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis