Kürbiszeit in Marktoberdorf: Das lässt sich aus Hokkaido und Co. zaubern

Die Kürbisse sind da: Für unsere Autorin ist das einer der schönsten Tage im Jahr. Denn mit den Kürbissen am Straßenrand ist auch der Herbst nicht mehr weit - eine Jahreszeit, an der sie einfach alles liebt: die bunte Natur, Spätsommer- und Herbstblumen, Kürbisse, Pilze, Kerzen, Blätterrascheln und heiße Schokolade an verregneten Nachmittagen. Natürlich ist der Herbst auch mit Abschied verbunden. Die Natur geht ihrem Ende zu und verblüht. Doch bevor sie das tut, gibt sie nochmals alles, schöpft aus dem Vollen und erstrahlt in ihren schönsten Farben. Und sollten wir uns nicht alle ein Beispiel daran nehmen und jeden Tag so leben, als ob es Herbst wäre? Leuchtend?

Hokkaido-Rezept: Das lässt sich aus Kürbis machen

So, nun aber genug mit der Poesie und noch einen praxistauglichen Tipp. Unsere Autorin hat - wie sollte es anders sein - gleich mal Kürbis gemacht: Dafür einfach Hokkaido-Kürbis in Scheiben schneiden und mit etwas Olivenöl und Kräutern in den Ofen geben. Optional kann noch weiteres Gemüse ergänzt werden. Gegen Ende noch mit Feta und Ziegenkäse garnieren. Passt gut zu Salat, als Beilage oder einfach so. (gst)