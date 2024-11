Kulturdolmetscher im Ostallgäu eröffnen neue Möglichkeiten

Kulturdolmetscher unterstützen ehrenamtlich Zugewanderte sowie Einrichtungen und Behörden bei der interkulturellen Kommunikation. Das Team der Kommunalen Integration des Landratsamtes Ostallgäu hat nun zusammen mit den Integrationslotsinnen vom Arbeitskreis Asyl Kaufbeuren dafür 14 weitere Personen in der Region qualifiziert. Die neuen Kulturdolmetscherinnen und -dolmetschern bieten ihre Hilfe in verschiedenen Sprachen an.

An zwei Wochenenden haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem praxisorientierten Kurs Fähigkeiten im Bereich des Dolmetschens erlernt, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Ziel der Schulung war es, mehrsprachige Personen für diese Tätigkeiten in der Region zu qualifizieren. Dafür konnten unter anderem Personen mit den Sprachen wie Tigrinya, Türkisch, Ukrainisch, Russisch, Arabisch und Dari gewonnen werden.

Neue Kulturdolmetscher im Ostallgäu qualifiziert: Sie werden wichtige Brücken bauen

Durchgeführt wurde die Qualifizierung von den Dozentinnen Justyna Ndulue und Katrina Dibah in Kooperation mit der Diakonie Allgäu. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden unter anderem in den Bereichen Sensibilität gegenüber verschiedenen Kulturen, der richtigen Übersetzungstechnik, der Reflexion der eigenen Haltung und der Durchführung von Dolmetscheraufträgen geschult.

Bei der Abschlusspräsentation konnten die Teilnehmer ihre neu erlernten Fähigkeiten anhand von Praxiseinsätzen unter Beweis stellen. Zum Abschluss der Schulung erhielten alle Teilnehmenden ein Zertifikat als Nachweis für ihre Qualifikation. Julia Jäkel vom Landratsamt sieht die Ehrenamtlichen als wertvolle Unterstützung bei der Integration von zugewanderten Menschen im Landkreis und in der Stadt: „Sprache ist der Schlüssel zur Integration und diese qualifizierten Dolmetscher werden eine wichtige Brücke bauen“, sagt Jäkel

Kontaktdaten der Kulturdolmetscher gibt es bei der Kommunalen Integration

Die Kontaktdaten der neu ausgebildeten Kulturdolmetscher können beim Team der Kommunalen Integration integration@lra-oal.bayern.de und von Cornelia Paulus (paulus@arbeitskreis-asyl-kaufbeuren.de) bezogen werden. Eine Liste mit weiteren Dolmetschern ist in der Integreat App Ostallgäu (integreat.app/ostallgaeu) unter dem Menüpunkt „Kommunale Integration“, „Liste Dolmetscher“ zu finden. Interessierte, die sich für die Teilnahme an einem zukünftigen Dolmetscherkurs anmelden möchten, können sich auf eine Interessentenliste setzen lassen.