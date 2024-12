„Wollen attraktiv bleiben“: Wohin fließt das Geld des Landkreises Ostallgäu?

Niedrige Steuereinnahmen, hohe Defizitzahlungen und Kostensteigerungen: Der Landkreis Ostallgäu sieht sich die kommenden Jahre mit zahlreichen finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Die Lage sei weitaus angespannter als in den vergangenen Jahren, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Die Standards werden immer höher und die Leistungen immer mehr“, sagte sie. Trotzdem besteht ihr Anspruch: Keine Qualitätsabstriche machen. „Wir wollen ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleiben.“ So sind auch 2025 Investitionen in Höhe von knapp 15 Millionen Euro geplant. Zudem hat der Landkreis Gesamtausgaben von über 210 Millionen Euro. Das Geld fließt in ganz verschiedene Bereiche:

