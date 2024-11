Autofahrer knallt gegen herrenloses Rad

Auto gegen Rad: Eine solche Unfallursache hat die Polizei Marktoberdorf auch nicht jeden Tag. Das ist nun aber so im Ostallgäu passiert.

Bei Lengenwang sorgt ein Rad für einen Unfall

Am Samstag, 16. November, gegen 16.30 Uhr ist genau das passiert. Kurz nach dem Ortsausgang von Lengenwang in Richtung Marktoberdorf ist ein Autofahrer gegen ein Rad geprallt, das auf der Fahrbahn lag. Am Fahrzeug wurde die Front beschädigt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Bei dem Rad handelt es sich augenscheinlich um ein Rad eines landwirtschaftlichen Anhängers. Der Besitzer des Rads wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf zu melden. Zeugenhinweise werden ebenfalls unter Telefon 08342/96040 entgegengenommen.