Lkw zwingt Zug bei Lengenwang zur Vollbremsung

Bei Lengenwang auf Höhe Sigratsbold (Landkreis Ostallgäu) hat am Montagnachmittag ein Lkw-Fahrer den Bahnübergang blockiert, wie die Polizei Marktoberdorf mitteilt. Gleichzeitig kam der Zug aus Lengenwang in Richtung Marktoberdorf angefahren und drohte mit dem Lkw zusammenzustoßen. Der Zugfahrer musste eine Schnellbremsung hinlegen, so die Polizei.

Wieso stand der Lkw auf dem Bahnübergang bei Lengenwang?

Wegen des Verkehrs vor ihm musste der Lkw-Fahrer anhalten und blieb dabei auf dem Übergang stehen. Im selben Moment kam der Zug aus Lengenwang angefahren. Die Signaltöne nahm der Lkw-Fahrer wohl nicht wahr, der Zug musste daraufhin eine Vollbrermsung hinlegen.

Der Lkw-Fahrer bemerkte den Zug dann doch noch rechtzeitig und fuhr vom Bahnübergang herunter. Ein Zusammenstoß konnte glücklicherweise verhindert werden.

Blockierter Bahnübergang: Drohender Unfall bei Lengenwang verhindert

Auch für die Fahrgäste ist es gut ausgegangen - keiner wurde verletzt, so die Polizei Marktoberdorf. Gegen den Lkw-Fahrer wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.