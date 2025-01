So bewegend war das Musical „Der kleine Prinz“ in Marktoberdorf

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar“, steht es in dem bekannten Kinderbuch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupérys. Nicht so im Musical von Deborah Sasson und Jochen Sauter, das im Modeon in Marktoberdorf aufgeführt wurde. Es war ein „farbenüberströmtes“ und atemberaubendes Musikerlebnis mit ausgefallenen Musikstücken (Leitung: Aleksandra Kulpa) und zahlreichen Spezialeffekten, die die Zuschauer faszinierten.

Wolfgang Hepke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Modeon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis