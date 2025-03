Wegen Millionendefizit: Marktoberdorf erhöht Gebühren für Kindergärten kräftig

Vieles im Leben hat wie eine Medaille zwei Seiten. Der eine betrachtet die Vorderseite, der andere die Rückseite. Obwohl beide auf dieselbe Medaille blicken, sehen sie unterschiedliche Bilder. Genauso verhält es sich mit den Gebühren für die Kindergärten in Marktoberdorf, die zum 1. September steigen werden. Die Stadt zieht in ihrem Vergleich die Gebühren von 2018 heran, als die Eltern ohne Staatszuschuss noch voll belastet wurden, und kommt zu dem Schluss, die neuen Gebühren seien zum Teil sogar günstiger als damals. Die Eltern wiederum beklagen die Erhöhung, denn sie schauen auf das, was sie bisher – mit Staatszuschuss – zahlen mussten und was künftig fällig wird.

Andreas Filke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Millionendefizit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis