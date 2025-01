Polizei, Feuerwehr und Bauhof ziehen Bilanz: So stressig war die Silvesternacht in Marktoberdorf

Böller-Reste, Pappbecher, zerbrochene Glasflaschen: Wer am Neujahrsmorgen auf den Straßen Marktoberdorfs unterwegs war, musste nicht lange suchen, um solche Überreste aus der Silvesternacht zu finden. Besonders viel zu finden ist am Modeon, auf der Buchel und in der Schwabenstraße, sagt Robert Baumer, stellvertretender Leiter des Bauhofs. Und er muss es wissen. Schließlich sind seine Mitarbeiter jedes Jahr damit beschäftigt, den Müll aufzuräumen. Schon um acht Uhr morgens waren zehn von ihnen unterwegs. Sie kontrollierten auch die Straßen. Schließlich soll dort nichts mehr herumliegen, was den Verkehr beeinträchtigen könnte.

