„Tagwerk 27“ als Magnet für Marktoberdorf: So engagiert sich die Stadt

Hochwasserschutz am Ölmühlbach in Hausen, neue Kindertagesstätte in der Peter-Dörfler-Straße, Tourismusförderung und nicht zuletzt das Bürgerprojekt „Tagwerk 27“: Es sind gewichtig Themen, die der Stadtrat auf der Tagesordnung seiner Sitzung am Montag, 25. November, ab 18.30 Uhr stehen hat. Gewichtig aufgrund seiner Auswirkung auf die Bevölkerung, gewichtig auch in finanzieller Hinsicht.

