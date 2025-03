Frauenkammerchor gibt ukrainischen Frauen eine Stimme

„Sie haben nicht vergessen, dass das Leben siegt.“ Dieser Satz fiel gleich zu Beginn der musikalischen Lesung „Peace Mass“ und bringt das Konzert des Frauenkammerchors Marktoberdorf auf den Punkt. Der Chor hatte unter der Federführung von Helen und Bernhard van Almsick zu dem Format geladen. Sie las Briefe von Frauen aus der Ukraine vor. Er leitete das Ensemble, das musikalisch darauf antwortete. Und obwohl es um Krieg, Tod und Zerstörung ging, war es doch der Frieden, der das letzte Wort hatte. „Schalom“ sang am Ende das versammelte Publikum in der St. Johanneskirche in Marktoberdorf, das in eineinhalb Stunden zahlreiche Emotionen durchlebte.

