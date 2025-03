Sonnenschein in Marktoberdorf: Wie Besucher des Wochenmarkts den Frühling begrüßen

Die Sonne strahlt, die Vögel singen: So zeigt sich der Freitagvormittag auf dem Marktplatz in Marktoberdorf. Die dunkle Jahreszeit neigt sich dem Ende zu und die Temperaturen steigen auf fast 15 Grad. Der Frühling hat sich diese Woche auch im Ostallgäu bemerkbar gemacht und lockt die Menschen an die frische Luft. Doch was halten die Menschen von dem Jahreszeitenwechsel? Unsere Redaktion hat sich auf auf dem Wochenmarkt umgehört.

Carolin Guggemos, 50, Marktoberdorf:

Dass der Winter vorbei ist, bedauere ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin ein totaler Sommermensch. Jeder Sonnenstrahl ist gut für das Gemüt und gibt Energie. Alles blüht und man hat einfach grundsätzlich bessere Laune. Bei schönem Wetter bin ich gerne draußen, ob auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten. Gestern erst habe ich meine Terrasse wieder auf Vordermann gebracht und bei einem Glas Wein die Sonne genossen.

Icon Vergrößern Carolin Guggemos freut sich über jeden Sonnenstrahl. Foto: Magdalena Herz Icon Schließen Schließen Carolin Guggemos freut sich über jeden Sonnenstrahl. Foto: Magdalena Herz

Helene Bergmaier, 61, Friesenried:

Es ist gut, dass sich der Winter dem Ende neigt. Ich genieße die Wärme sehr. Die Sonne scheint, die Blumen blühen und die Bienen summen. Ich trage regelmäßig Zeitungen aus, das ist im Frühling umso schöner, wenn die Sonne früher aufgeht und die Vögel singen. Ansonsten freue ich mich auf das Gärtnern, da ich mein eigenes Gemüse anpflanze. Außerdem nutze ich das gute Wetter zum Radfahren.

Icon Vergrößern Helene Bergmaier genießt die Sonne in den Morgenstunden. Foto: Magdalena Herz Icon Schließen Schließen Helene Bergmaier genießt die Sonne in den Morgenstunden. Foto: Magdalena Herz

Gerhard Herfert, 65, Marktoberdorf:

Zwar mag ich den Winter auch, trotzdem bin ich froh, dass endlich der Frühling kommt. Ich finde alle Jahreszeiten schön, aber die Wärme im Frühling und Sommer mag ich besonders. Endlich kann man wieder ohne dicke Winterjacke aus dem Haus gehen und sich den Aufgaben im Freien widmen, zum Beispiel der Gartenarbeit. Ich fahre auch gerne mit dem Rad, das macht bei Sonnenschein natürlich noch mehr Spaß.

Icon Vergrößern Gerhard Herfert nutzt den Frühling für Gartenarbeit. Foto: Magdalena Herz Icon Schließen Schließen Gerhard Herfert nutzt den Frühling für Gartenarbeit. Foto: Magdalena Herz

Sabine Holzmann, 41, Stötten:

Ich freue mich sehr auf den Frühling. Die Sonne scheint, es ist warm und überall leuchten farbenfrohe Blumen. An sonnigen Tagen gehe ich am liebsten in die Berge zum Wandern oder Radfahren. Auch die Kinder genießen die gemeinsamen Spaziergänge bei dem strahlenden Sonnenschein und verbringen mehr Zeit draußen. Es wurde endlich Zeit, dass der Winter vorübergeht.

Icon Vergrößern In den Bergen wandern bereitet Sabine Holzmann besonders viel Freude. Foto: Magdalena Herz Icon Schließen Schließen In den Bergen wandern bereitet Sabine Holzmann besonders viel Freude. Foto: Magdalena Herz