Unbekannte hinterlassen Spur der Zerstörung in Marktoberdorf

Am Wochenende ist es in Marktoberdorf zu mehreren Sachbeschädigungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen. Laut Polizei beziffert sich der Gesamtschaden auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich.

Spur der mutmaßlichen Sachbeschädigung zieht sich durch Marktoberdorf

Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 7.40 Uhr, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen in Marktoberdorf. Unbekannte haben dabei bei einer Bäckerei einen Fahrradständer über einen Zaun geworfen und somit zerstört.

Mehrere Bänke wurden in derselben Straße umgestoßen. Eine große Plakatwand mit Wahlplakaten sowie ein Holzzaun wurden ebenfalls umgeworfen. Bei einer Tankstelle wurde ein Schild demoliert, ebenso ein Verkehrszeichen.

Die Polizei Marktoberdorf ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08342/96040.