Stadtplatz in Marktoberdorf wochenlang gesperrt

Der Stadtplatz in Marktoberdorf und die angrenzende Georg-Fischer-Straße sind in den nächsten Wochen und Monaten eine einzige Baustelle. Dort wird das Fernwärmenetz ausgebaut. Nach und nach werden die Leitungen in den Boden verlegt. Dazu müssen zuvor andere Versorgungsleitungen neu geordnet werden. Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich bis zu einem Geschäft mit Vereinsbedarf, danach geht es weiter bis vor zur Eberle-Kögl-Straße. Falls alles wie geplant läuft, soll die Maßnahme etwa Mitte Juni beendet sein.

Warum der Ausbau beim Stadtplatz in Marktoberdorf Vorrang hat

Eigentlich hätte das Projekt längst abgeschlossen sein sollen. Die Kunden, die sich ans Netz anschließen wollen, hatten schon damit gerechnet, dass sie im zurückliegenden Winter mit Fernwärme versorgt werden. Doch schlechtes Wetter mit anhaltendem Regen hatte den Zeitplan völlig durcheinander gebracht. Das wiederum hätte bedeutet, dass der Weihnachtsmarkt nicht an der gewohnten Stelle hätte stattfinden können. Weil das weder Fernwärmegesellschaft noch Stadt wollten, wurde die Maßnahme auf März verschoben. Nun ging es tatsächlich los, weshalb der Wochenmarkt in die Jahnstraße vor das Rathaus verlegt wurde und dort auch noch einige Zeit bleiben wird.

Im Zuge des Projekts werden alte Leitungen neu sortiert. Doch dabei zeigte sich eine erste zusätzliche Arbeit. Manche Leitung war mit einem dick mit Beton ummantelt. Der muss erst einmal entfernt werden. Trotzdem soll versucht werden, gerade die Sperrung des Stadtplatzes zu kurz wie möglich zu halten. Schließlich benutzen auch die angrenzenden Gastronomen diese Fläche bei schönem Wetter.

Die nächste Baustelle für die Fernwärme kündigt sich an

An der Eberle-Kögl-Straße ist eine Leitung im Bereich der neuen Grundschule St. Martin vorbei am früheren Kindergarten und am Martinsheim verlegt. Vorgesehen ist, diese Leitung an neue Leitung in der Georg-Fischer-Straße anzubinden. Damit wäre eine Ringleitung geschaffen. Eine solche ist effektiver, als die Wärme gleichsam in eine Sackgasse zu schicken.

Ende des Monats macht die stadteigene Fernwärmegesellschaft die nächste Baustelle auf. Der Bereich der Zeppelinstraße soll ans Netz angeschlossen werden.