Zwei Männern wollen Schülerin berauben – doch sie wehrt sich

Zwei Unbekannte haben am Freitagfrüh gegen 7.15 Uhr in Marktoberdorf in der Bahnhofstraße versucht, einer Achtklässlerin ihr Handy zu rauben und ihr Bargeld abzunehmen. Polizeiangaben zufolge fragte einer der Männer die Schülerin nach dem Weg, während der andere sich hinter sie stellte und sie an den Handgelenken packte.

Marktoberdorf: Männer wollen Mädchen in der Bahnhofsstraße berauben

Weil sich das Mädchen wehrte, es schaffte, sich zu befreien und davonzulaufen, missglückte der Raub. Die Kripo Kempten ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0831/99090 entgegen. Zeugen können sich zudem persönlich oder telefonisch unter 08342/96040 an die Polizei in Marktoberdorf wenden.