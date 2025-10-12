Strampeln fürs Klima: So haben die Marktoberdorfer beim Stadtradeln abgeschnitten

Marktoberdorf hat wieder kräftig in die Pedale getreten: Beim diesjährigen Stadtradeln sammelten 1376 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 250.000 Kilometer, wie die Stadtverwaltung Marktoberdorf in einer Presseerklärung mitteilt. Genau 250.508,9 Kilometer legten die Stadtradlerinnen und -radler im Rahmen der Aktion zurück und sparten damit rund 41 Tonnen Kohlendioxid ein, kurz CO2 .

Begeisterung für Radfahren in Marktoberdorf

„Das Stadtradeln zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Begeisterung fürs Radfahren in unserer Stadt steckt“, betonte Dritter Bürgermeister Michael Eichinger bei der Abschlussveranstaltung. Nach einem Rückblick von Hannah Hefermehl wurden die engagiertesten Teams und Einzelfahrerinnen und -fahrer ausgezeichnet.

Auf dem Foto von links nach rechts: Martin Barth (Oberdorfer Radhaus), Stefan Angerer, Klaus Hollmann, Monika Krieger (Fendt Varioflitzer), Katharina Ullrich, Dritter Bürgermeister Michael Eichinger, Birgit und Ulrike Hollmann (Hollgas & Lindertritt) Foto: Hannah Hefermehl

Das größte Team stellte die Grundschule Thalhofen mit 198 Radelnden, 587 Fahrten und 12.756,6 Kilometern (2.092,1 Kilogramm CO2). Das Team mit den meisten Kilometern sind die Fendt-Varioflitzer mit knapp 27.500 Kilometern, 111 Radelnden und 4.517 Kilogramm CO2. Die besten Einzelradler sind Stefan Angerer (Offenes Team Marktoberdorf) mit 2.440,4 Kilometern bei 60 Fahrten und 400,2 Kilogramm CO2 und Katharina Ullrich (RUMEX) mit 1.335,6 Kilometern bei 68 Fahrten und 219 Kilogramm CO2. Das Team mit den meisten Fahrten und Kilometern pro Kopf sind Hollgas & Lindertritt mit 691,6 Kilometern und 34,3 Fahrten pro Kopf.

Fendt-Varioflitzer liegen in der Abrechung ganz vorn

Sie bekamen Preise der Sponsoren Oberdorfer Radhaus und Radsport Rieger. Bei Kaffee und Kuchen nutzten die Teilnehmenden anschließend die Gelegenheit zum Austausch.