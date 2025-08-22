Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Marktoberdorfer Grünen-Stadtrat Simon Behr tritt aus der Partei aus: Wie sieht seine politische Zukunft aus?

Austritt bei den Grünen

„Zu dogmatisch auf Bundesebene“: Marktoberdorfer Grünen-Stadtrat tritt aus der Partei aus

Mit Dr. Simon Behr tritt bereits der zweite Marktoberdorfer Grünen-Stadtrat aus der Partei aus. Was sind die Gründe für seinen Entschluss?
Von Dirk Ambrosch
    • |
    • |
    • |
    Der Marktoberdorfer Stadtrat Dr. Simon Behr ist bei den Grünen ausgetreten.
    Der Marktoberdorfer Stadtrat Dr. Simon Behr ist bei den Grünen ausgetreten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Stefanie Gronostay

    Zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode ist ein Marktoberdorfer Grünen-Stadtrat aus der Partei ausgetreten. Dr. Simon Behr verließ die Grünen bereits im Juni. Er nimmt nun bis zu den Kommunalwahlen im Frühjahr 2026 als Parteiloser an den Sitzungen des Stadrates teil. Im Gespräch mit der AZ nannte Behr zwei wesentliche Punkte für seinen Parteiaustritt, die sich auf die Bundes- und Landespolitik der Grünen beziehen: Zum einen vermisste Behr die Balance zwischen Klima- und Wirtschaftspolitik. Und zum anderen irritierte ihn die mangelnde Diskurs- und Debattenkultur in der Partei. Die Fraktion reagierte mit Bedauern auf den Austritt Behrs. Bereits im Jahr 2022 war Christian Vavra aus der Partei ausgetreten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden