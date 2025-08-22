„Zu dogmatisch auf Bundesebene“: Marktoberdorfer Grünen-Stadtrat tritt aus der Partei aus

Zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode ist ein Marktoberdorfer Grünen-Stadtrat aus der Partei ausgetreten. Dr. Simon Behr verließ die Grünen bereits im Juni. Er nimmt nun bis zu den Kommunalwahlen im Frühjahr 2026 als Parteiloser an den Sitzungen des Stadrates teil. Im Gespräch mit der AZ nannte Behr zwei wesentliche Punkte für seinen Parteiaustritt, die sich auf die Bundes- und Landespolitik der Grünen beziehen: Zum einen vermisste Behr die Balance zwischen Klima- und Wirtschaftspolitik. Und zum anderen irritierte ihn die mangelnde Diskurs- und Debattenkultur in der Partei. Die Fraktion reagierte mit Bedauern auf den Austritt Behrs. Bereits im Jahr 2022 war Christian Vavra aus der Partei ausgetreten.
