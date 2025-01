Safari-Tour und Tokio-Trip: Warum diese Reiseziele bei den Marktoberdorfern beliebt sind

Wenn es im Winter draußen nass, kalt und trist ist, dann macht es gute Laune, schon einmal den Sommer-Urlaub zu buchen. Sich Bilder von weißen Stränden, blauem Meer und schönen Unterkünften anzusehen. In dieser Zeit haben dann auch die Reisebüros in Marktoberdorf viel zu tun. „Bei uns ging es mit den Anfragen schon im Oktober los“, sagt Christoph Hauptvogel, Geschäftsführer vom Reisebüro Reimann. Ungewöhnlich früh, findet er. „Vielleicht hoffen die Kunden, so zeitig eine größere Auswahl zu haben.“

Felicia Straßer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tansania Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reisebüro Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis