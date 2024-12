Dieser Marktoberdorfer Schreiner ist Deutscher Meister: „Riesen Überraschung“

Der Deutsche Meister der Schreiner kommt aus Marktoberdorf. Diese Nachricht hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Und bei Tobias Kelz ist seitdem gehörig Trubel. Ein Pressetermin steht an und vom Handwerksblatt bis hin zur Handwerkskammer berichten sie alle über seinen Sieg bei der Deutschen Meisterschaft im Schreiner- und Tischlerhandwerk. Der 19-Jährige ist erst vor wenigen Tagen mit dem Titel in der Tasche aus Berlin zurückgekehrt und schon steht er wieder in der Werkstatt der Schreinerei Jocham in Thalhofen. Zwischen Kreissäge und Holzbrettern ist der 19-Jährige in seinem Element. Das bewies er auch eindrucksvoll vor dem Prüfungsausschuss.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kelz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thalhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis