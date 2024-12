Der Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt öffnet - Das ist für Besucher geboten

Einen wärmenden Glühwein in den Händen, weihnachtliche Musik und jede Menge Lichterketten: Diese stimmungsvolle Atmosphäre lockt jährlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt. Und nun ist es wieder so weit: Am Freitagnachmittag öffnen die Buden auf dem Marktplatz. Um 18 Uhr begrüßt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell die Gäste dann offiziell. Dann erklingen auch die Turmbläser vom Turm der Frauenkapelle. Und nicht nur das: Es ist noch weit mehr geboten.

Neben allerlei Naschereien und Weihnachtsdekorationen bieten die Budenbesitzer auch Stoffe,Wolle, Kosmetik, Keramik, Schmuck und vieles mehr. Für Kinder gibt es tägliche Pferdekutschfahrten, und der Nikolaus kommt gemeinsam mit seinen Engeln und Knecht Ruprecht. Für die jungen Besucherinnen und Besucher hat er auch kleine Überraschungen im Gepäck.

Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt eröffnet - Das ist geboten

Für Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt sorgen unter anderem die örtlichen Blaskapellen durch tägliche Auftritte auf der Bühne. Auch die Kindergartenkinder werden singen und den Markt mit Gebasteltem bereichern. Zudem sorgen Alphornbläser und verschiedene Gesangsgruppen mit festlichen Liedern für Unterhaltung.

Ab in die Weihnachtsbäckerei geht es am Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr. Dann können Kinder zusammen mit Brigitte Jörg von der VHS Marktoberdorf im Küchenstudio Mack Plätzchen backen. Um vorherige Anmeldung unter der 08342/96919-0 wird gebeten. Die Buchhandlung Osiander lädt zudem zu einer Märchenlesung ein. Los geht es jeweils am Freitag, 13. Dezember, und am Samstag, 14. Dezember um 15 Uhr.

Öffnungszeiten des Marktoberdorfer Weihnachtsmarkts

Der Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt hat mittlerweile eine lange Tradition: Er findet dieses Jahr zum sage und schreibe 50. Mal statt. Initiiert wurde der Markt vom Aktionskreis Marktoberdorf (wir berichteten). Schon zu Beginn, im Jahr 1974, war er ein Besuchermagnet: Am ersten Tag kamen allein 6000 Besucherinnen und Besucher. Es war also keine Frage, dass der Markt wiederholt werden sollte. Heute ist der Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt eine Institution. „Der Weihnachtsmarkt gehört halt zu Marktoberdorf wie der Senf auf die Bratwurstsemmel“, sagt auch Bürgermeister Hell.

Der Weihnachtsmarkt findet bis zum 15. Dezember statt. Von Montag bis Freitag ist er von 15 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag und am Sonntag geht es schon um 14 Uhr los.