Marktoberdorferin reist nach Atombombenabwurf 1969 nach Japan: Sie erinnert sich

Atombomben-Abwurf vor 80 Jahren

„Kann die Eindrücke nicht vergessen“: Was diese Allgäuerin in Hiroshima sah, prägt sie bis heute

1945 bringen Atombomben in Hiroshima und Nagasaki den Tod. Jahrzehnte später reist die Allgäuerin Rosmarie Klimm dorthin. Was folgte, sollte sie nie vergessen.
Von Stefanie Gronostay
    Vor 80 Jahren zerstörte eine Atombombe Nagasaki und tötete unzählige Menschen. Das Foto zeigt den atomaren Pilz am 9. August 1945 über der Stadt. Die Marktoberdorferin Rosemarie Klimm besuchte Japan 1969. Foto: Nagasaki Atomic Bomb Museum, Rosemarie Klimm

    Vor 80 Jahren veränderten die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki (Japan) die Welt für immer. Die Marktoberdorferin Rosmarie Klimm war damals, als die Bomben den Tod brachten, erst wenige Jahre alt. Und doch sollte sie dieses Stück Weltgeschichte später noch über viele Jahre beschäftigen. Ende der 1960er-Jahre besuchte Klimm die Orte selbst. Was sie dort sah, hinterließ tiefe Spuren.

