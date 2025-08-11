Atombomben-Abwurf vor 80 Jahren „Kann die Eindrücke nicht vergessen“: Was diese Allgäuerin in Hiroshima sah, prägt sie bis heute

1945 bringen Atombomben in Hiroshima und Nagasaki den Tod. Jahrzehnte später reist die Allgäuerin Rosmarie Klimm dorthin. Was folgte, sollte sie nie vergessen.