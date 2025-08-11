„Kann die Eindrücke nicht vergessen“: Was diese Allgäuerin in Hiroshima sah, prägt sie bis heute

Vor 80 Jahren veränderten die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki (Japan) die Welt für immer. Die Marktoberdorferin Rosmarie Klimm war damals, als die Bomben den Tod brachten, erst wenige Jahre alt. Und doch sollte sie dieses Stück Weltgeschichte später noch über viele Jahre beschäftigen. Ende der 1960er-Jahre besuchte Klimm die Orte selbst. Was sie dort sah, hinterließ tiefe Spuren.
Atombomben-Abwurf vor 80 Jahren
