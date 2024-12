Warum diese Marktoberdorferin Zeit mit ihren Ponys an Kinder verschenkt

Ein bisschen Stroh und ein bisschen Dreck hängt in Carlchens Fell. Deshalb bürstet Daniela Greißl ihn ordentlich durch. Für sie ist das eine meditative Arbeit, sagt sie. Und auch dem Pony scheint es zu gefallen. Dann sind die Hufen an der Reihe, aus denen Greißl den Dreck entfernt. Als Nächstes ist ihr zweites Pony Billi dran. Meistens kümmert sich Daniela Greißl allein um ihre Tiere. Einmal im Jahr bekommt sie aber ganz besondere Unterstützung: Die von Kindern. Denn seit 2018 verschenkt sie in den Vorweihnachtswochen Zeit mir ihren Ponys.

