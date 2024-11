Ostallgäuer Kreisrat kritisiert: „Musste von Klinik-Defizit aus der Zeitung erfahren“

Der Landkreis Ostallgäu muss mit einem Krankenhaus-Defizit von über 17 Millionen Euro rechnen. Diese Nachricht sorgte vor Kurzem im Landratsamt Ostallgäu für eine böse Überraschung. Dort stellt Kämmerin Bettina Schön gerade den Haushaltsentwurf für 2025 zusammen. In den verschiedenen Ausschüssen informieren sie und Landrätin Maria Rita Zinnecker jeweils über die aktuelle Ausgangslage des Kreishaushalts. So auch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Ehrenamt. Dort kritisierte jedoch Kreisrat Johann Stich (FWO), dass er von dem Krankenhaus-Defizit aus der Zeitung erfahren musste. „Diese Kommunikation ist unglücklich“, sagte er.

