Wie Musik auch in Zukunft Jung und alt verbinden soll

Das Herzstück heimatlicher Kultur: So bezeichnete Centa Theobald, Vizepräsidenten des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), die Musikkapellen bei der Generalversammlung des Bezirks 4 Marktoberdorf. Im Gasthof Ziegerer in Aitrang blickte Bezirksleiter Bruno Gantner zufrieden auf ein ereignisreiches Jahr.

Das war bei den Musikern im Bezirk Marktoberdorf im vergangenen Jahr los

Er erinnerte an zahlreiche Konzerte der Bezirkskapellen, an die Bezirksversammlung in Bertoldshofen, an Workshops, Weiterbildungen, Bläserprüfungen, Wertungsspiele und eine Reihe von Sitzungen. Ein Höhepunkt sei das sehr gelungene Bezirksmusikfest in Bertoldshofen gewesen, sagte er. Ein weiterer Höhepunkt war das 75-jährige Bestehen des Bezirks 4, das in Obergünzburg gefeiert wurde.

Schriftführerin Sigrid Kraus ergänzte dazu, dass der Festgottesdienst zum Jubiläum mit Weihe der neuen Bezirksfahne vom gesamten Bezirksvorstand gemeinsam mit Alphornbläsern musikalisch mitgestaltet wurde.

Welches Thema den Musikern am Herzen liegt

Bezirksdirigentin Sandra Linder freute sich, in einem solch aktiven Bezirk mitwirken zu können. Groß sei das Interesse an Workshops und den Treffen untereinander. Gesprächspunkt des Bezirksstammtisches werde die Einrichtung von Bläserklassen sein. Auch die Jugendarbeit sei dort ein wichtiges Thema. Unter anderem verwies sie auf die Internetseite des Bezirks mit wichtigen Informationen für die einzelnen Kapellen.

Die Musikkapelle Aitrang erhielt von der Musikkapelle Bertoldshofen das Bezirksbanner, denn sie richtet in diesem Jahr das Bezirksmusikfest aus. Foto: Rosemarie Klimm

Für das Dreigestirn der Jugendleitung – Eva-Maria Kobold, Jana und Alicia Czeschlick – erzählte Kobold von den Bläserprüfungen. Heuer erfolge die Schlagzeugprüfung wiederum gemeinsam mit dem Bezirk 3, gab sie bekannt und bat um frühzeitige Anmeldungen. Auch beim Jugendleitertreffen im November sei es um die Bläserklassen gegangen.

Nach dem Bericht von Kassier Gerhard Kraus erinnerte Gantner daran, dass bei den Wahlen im vorigen Jahr ein Beisitzerposten frei blieb. Nun sei ein Kandidat gefunden worden. Bei der folgenden außerordentlichen Beisitzerwahl wurde Michael Filser einstimmig zum weiteren Beisitzer gewählt.

Was Vizepräsidentin und Abgeordnete zum Stellenwert der Musik sagen

In einer Welt, die von Krisen, Kriegen und immer heftigeren Naturkatastrophen erschüttert werde, seien die Musikkapellen zu einem sicheren Hort, zu einem Ort geworden, „den wir befrieden und an dem wir Freude finden können“, betonte Vizepräsidentin Theobald. Gemeinsames Musizieren schaffe Zusammenhalt. Sie dankte dem Vorstand für die hervorragende Zusammenarbeit, die von allen Beteiligten bestätigt wurde. Mit dem ASM-Bezirk 4 „kann man schon Staat machen“, sagte Theobald.

Wie wichtig die Musikkapellen für die Gesellschaft sind, hob auch Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke hervor. Musizieren sei Herz und Seele des Allgäus, sagte er und dankte Landtag, Bezirk und Landkreis für die Förderung der Blasmusik. Dr. Leopold Herz hob als Vertreter des Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl das außergewöhnliche Engagement Centa Theobalds für die Blasmusik hervor. Den Musikerinnen und Musikern dankte er für ihren ehrenamtlichen Einsatz an rund 100 Tagen eines Jahres.

Im Anschluss erhielt die Musikkapelle Aitrang aus den Händen der Kapelle Bertoldshofen das Bezirksbanner, denn Aitrang richtet heuer das Bezirksmusikfest aus. Die Verantwortlichen gaben noch einen kurzen Überblick über die Planungen. Für den musikalischen Rahmen bei der Generalversammlung sorgte die Kapelle Aitrang.