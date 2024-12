Auto brennt: Besitzer verhindert Schlimmeres

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ist im Aitranger Ortsteil Münzenried ein Auto in Brand geraten. Der Fahrzeughalter handelte rasch. Er schleppte nach Angaben der Polizei den am Wohnhaus geparkten Wagen noch rechtzeitig auf eine angrenzende Wiese und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.

Das vermutet die Polizei als Grund für das Feuer in Aitrang

Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand jedoch ein Totalschaden, den die Polizei Marktoberdorf mit ungefähr 4000 Euro angibt. Als Ursache für das Feuer geht sie nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt aus.