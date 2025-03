Viele Holzöfen in Marktoberdorf und Umgebung müssen derzeit geprüft werden. Denn am 31. Dezember lief die Frist zur Nachrüstung älterer Feuerstätten ab. Für Bezirksschornsteinfeger Florian Fortner aus Marktoberdorf bedeutet das einiges an Arbeit. Denn mit Holz heizen ist im Ostallgäu sehr beliebt.

