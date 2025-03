Rockfrühling hinter den Kulissen: So läuft der Aufbau des Ostallgäuer Kultfestivals

Am Ortseingang von Untrasried ist schon von Weitem das große Festivalzelt zu sehen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Rockfrühling im Ostallgäu Einzug hält. Möglich machen das die zahlreichen Ehrenamtlichen, die beim Aufbau und bei den Vorbereitungen des Kultfestivals mit anpacken. In diesem Jahr präsentiert sich der Rockfrühling im neuen Gewand. Die Organisatoren haben ein neues Bühnenkonzept entwickelt - mit neuer Technik, Beleuchtung und Bars. Neben der großen Main-Stage wird die After-Show-Stage dieses Jahr noch größer als zuvor und auch dort wird wieder Livemusik gespielt – wie es in früheren Jahren der Fall war.

Die Ehrenamtlichen sind teils seit Jahrzehnten mit dabei. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder Handgriff sitzt. So wächst innerhalb weniger Stunden das große Festivalzelt in die Höhe. Alle packen zusammen mit an. Die Vorfreude ist groß.

Das steht beim Rockfrühling 2025 auf dem Programm

Am Donnerstag, 3. April, feiert der Rockfrühling mit „Heavysaurus“ Premiere. Weiter geht es am Freitag und am Samstag mit der Heavy Rock’n’Party und dem GenerationsAbend. Tickets gibt es vorab online unter www.rockfruehling.de/tickets - es gibt aber auch für alle drei Abende genügend Tickets an der Abendkasse, sagt Christoph Reisacher vom Organisationsteam. Niemand muss umsonst nach Untrasried fahren.