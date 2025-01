Das war beim Neujahrsanschießen in Marktoberdorf geboten

Nicht nur das Wetter zeigte sich von der besten Seite, strahlend blauer Himmel begleitete das Neujahrsanschießen auf dem Marktplatz in Marktoberdorf. Dies freute nicht nur die zahlreich erschienenen Besucher, sondern auch die Böllerschützen des Trachtenvereins „D’Wertachtaler“.

Pünktlich um 14 Uhr begrüßten die Salutschüsse der Böllerschützen den Jahreswechsel und musikalisch stimmte eine Abordnung der Stadtkapelle Marktoberdorf auf 2025 ein.

Neujahrsanschießen in Marktoberdorf: Zweiter Bürgermeister ist stolz

Zweiter Bürgermeister Wolfgang Hannig ging in seiner Begrüßung nicht nur auf die Kriege und Katastrophen des letzten Jahres ein, er suchte auch positive Meldungen an die Besucher weiterzugeben. Hannig ist stolz auf seine Heimatstadt und freut sich, dass in der heutigen Zeit viele Menschen ehrenamtlich für die Gemeinschaft da sind. Er ging auf verschiedene Projekte ein, die 2025 in Planung, gebaut oder fertiggestellt werden. Einen kleinen Seitenhieb verpasste der Bürgermister der Bahn, die den Aufzug im neuen „barrierefreien“ Bahnhof erst Ende des Jahres einbauen.

„Marktoberdorf ist reich, reich an Menschen, die für das Gemeinwohl sorgen“ sagte Hannig und bedankte sich bei allen dafür, auch bei den Vereinen, die „heute hier vertreten sind“. „Bleiben sie noch hier“, forderte Hannig die Besucher auf „und feiern mit uns den Neujahrsbeginn“. Natürlich gab es der musikalischen Umrahmung auch kostenlosen Punsch oder Glühwein für die vielen kleinen und großen Besucher.