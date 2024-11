Neuer Oberdorfer Adventskalender ist da - und soll soziale Projekte unterstützen

Der Oberdorfer Adventskalender erscheint heuer zum 13. Mal. Mit seinem gesamten Erlös werden soziale Projekte in der Region finanziert. Auch in diesem Jahr geht es dem Lions Club vor allem um bedürftige Kinder und Familien sowie sozial schwache Menschen und soziale Institutionen. Der diesjährige Präsident, Rupert Mößmer, legt besonderes Augenmerk auf das freundschaftliche Miteinander: „Durch die Unterstützung von Menschen, welche diese dringend benötigen, setzen wir ein Zeichen der Freundschaft in unserem direkten Umfeld.“

Das Lions-Kalenderteam unter Leitung von Ingrid Poppel, Vroni Diepolder und Heribert Reiter freut sich: „Die Spendenbereitschaft der Marktoberdorfer Geschäftsleute, Institutionen sowie Privatpersonen ist auch heuer wieder riesig groß.“ Die Sponsoren finden sich auf der Rückseite des Kalenders. Heuer werden 577 Preise für 39.500 Euro ausgelobt, die Auflage beträgt 5500 Kalender.

Oberdorfer Adventskalender: Es gibt viele Preise zu gewinnen

Es winken tolle Preise, wie zum Beispiel ein Laptop, Musicaltickets, Kurzurlaube oder attraktive Einkaufsgutscheine sowie der Hauptpreis von 1000 Euro in bar hinter dem Türchen am 24. Dezember. Zudem sei der Kalender ein attraktives Geschenk. Das Kalenderbild zeigt heuer eine winterliche Impression aus dem Jahr 1920, gemalt vom Marktoberdorfer Künstler Ludwig Magnus Hotter.

Der Kalender ist in folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Buchhandlung Eselsohr, Buchhandlung Osiander, Café-Hotel Greinwald, Foto Hotter, Goethe Apotheke, MOD Reisen, Optik Felber, Parfümerie Wiedemann, Rösle Fabrikverkauf, Schloß Apotheke, Spielwaren Härtle, Tierisch Gut, Dr. Reitmeier, Dres. Sprich Biessenhofen, Café Kanne Unterthingau, Modehaus Tschaffon Obergünzburg, Nicole’s Haarstudio Obergünzburg und Raiffeisenmarkt Seeg.

Lions Club Marktoberdorf bringt den 13. Adventskalender raus

Hinter jedem Türchen verbergen sich mehrere Gewinne (Sach- oder Geldpreise sowie Gutscheine), welche die Sponsoren zur Verfügung gestellt haben. Der Verkaufspreis beträgt wieder 6 Euro. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden täglich in der Allgäuer Zeitung und im Internet (www.lions.de/marktoberdorf) bekannt gegeben. Gegen Vorlage des Kalenders, mit der entsprechenden Gewinnnummer, können die Gewinne bis spätestens 25. Januar in der Buchhandlung Eselsohr (ehemals Schreibwaren Seitz, Salzstraße 2) abgeholt werden.