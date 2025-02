Oberdorfer Fasnachtsabende: Mit dem Sonderzug durchs pralle Leben

In zehn Minuten. Von Münchner Hauptbahnhof mit dem Transrapid zum Flughafen. Paris, Charles de Gaulle. Stop, stop, stop. So schnell, wie sich das Edmund Stoiber vorgestellt hatte, geht es in Marktoberdorf nicht. Und doch verbindet etwas die pulsierende Metropole und das beschauliche Städtchen: Die einen haben keinen Schnellzug, die anderen keinen Aufzug. Dann eben zu Fuß von Gleis 1 zu Gleis 3. Zug verpasst? Kein Problem. Im Modeon steht der Narrenexpress der Oberdorfer Fasnachter bereit.

Andreas Filke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fasnachtsabend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis