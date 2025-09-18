Flüchtlinge im Ostallgäu Wegen „Sorgen und Bedenken“: Obergünzburg kippt geplanten Standort für Flüchtlingscontainer

Obergünzburg reagiert auf die Kritik an der geplanten neuen Flüchtlingsunterkunft. Was zu der Entscheidung führte und wo die Geflüchteten künftig leben sollen.