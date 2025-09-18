Wegen „Sorgen und Bedenken“: Obergünzburg kippt geplanten Standort für Flüchtlingscontainer

Die in Obergünzburg umstrittene Containeranlage für Geflüchtete wird nicht am vorgesehenen Standort an der Rösslewiese errichtet. Dies gab Bürgermeister Lars Leveringhaus am Donnerstagvormittag bei einer kurzfristig angesetzten öffentlichen Pressekonferenz bekannt. Stattdessen wird das bestehende Gebäude im Forstweg weiter genutzt. Die Marktgemeinde reagierte mit dieser Entscheidung auf die teils massive Kritik am geplanten Standort Rösslewiese.
Flüchtlinge im Ostallgäu
