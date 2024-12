Wohnungsnot in Obergünzburg: Was aktuell dagegen geplant ist

Wohnungen sind in Obergünzburg und seinen Ortsteilen Mangelware. Da ist es eine gute Nachricht, dass im Baugebiet Ebersbach-West zum einen bereits einige Grundstücke verkauft sind und zum anderen ein Investor Interesse bekundet hat, das für mehrgeschossigen Wohnungsbau vorgesehene Grundstück zu erwerben. Allerdings möchte der Kaufinteressent auf drei Etagen jeweils sechs Wohnungen in Modulbauweise erstellen, was mit dem bisher vorgesehenen zweigeschossigen Bau plus Tiefgarage nicht zusammenpasst. Das jetzt geplante Gebäude wäre größer und höher und müsste ohne Tiefgarage auskommen. Dazu musste der Bebauungsplan (zum vierten Mal) geändert werden.

Barbara Kettl-Römer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obergünzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnungsnot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis