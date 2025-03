Hochwasser, Brände, Unfälle: So ereignisreich war das Jahr 2024 für die Feuerwehr Obergünzburg

Ein „Hammerjahr“ nannte Kommandant Stefan Rauscher von der Feuerwehr Obergünzburg das Jahr 2024. Denn es gab 288 Einsätze – so viele hatte Rauscher in seiner Dienstzeit bislang nie erlebt. Gefordert war die Wehr in allen Bereichen der Hilfe und Rettung, bei Brandlöscheinsätzen, nach Unfällen, aber auch bei Wohnungsöffnungen oder Verkehrslenkungen. Die meiste Zeit aber war die Feuerwehr 2024 im Einsatz gegen das Hochwasser: 103-mal rückten die Floriansjünger zwischen Mai und Juli aus, um den Schaden in Grenzen zu halten. Dabei zeigte sich, „dass sich die Schutzmaßnahmen der Marktgemeinde in den letzten Jahren bewährt haben. Wir kamen mit einem blauen Auge davon“, sagte Rauscher.

