Warum diese jungen Geflüchteten für den Weihnachtsmarkt basteln

Weihnachtsstimmung zieht in die betreute Wohngruppe des BRK-Kreisverbandes Ostallgäu in Obergünzburg ein, wie es in einer Pressemitteilung des Roten Kreuzes heißt. Acht sogenannte „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ bereiten sich dort auf den Weihnachtsmarkt in Obergünzburg vor. „Mit Engagement und handwerklichem Geschick“ gestalten die Jugendlichen zusammen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern Geschenkideen, die sie am Freitag und Samstag, 29. und 30. November, am Weihnachtsmarkt-Stand des Bayerischen Roten Kreuzes anbieten wollen.

