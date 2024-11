Sie meistern Brand- und Hochwasserkatastrophen: Kreisfeuerwehrverband wird 30 Jahre alt

Man schreibt das Jahr 1994, die Feuerwehren aus Mauerstetten, Hopferau, Füssen, Jengen, Hopfen am See, Seeg, Marktoberdorf und Rieden bei Kaufbeuren gründen den Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu. Inzwischen sind alle Freiwilligen und Werksfeuerwehren im Landkreis Mitglieder des Verbandes. Er ist die Interessenvertretung für rund 5450 aktive Feuerwehrdienstleistende und aktuell 532 Jugendliche und 161 Kinder in der Jugend- beziehungsweise Kinderfeuerwehr.

Die Aufgaben sind vielfältig und reichen von der Aus- und Weiterbildung, Betreuung und Förderung der Mitgliedsfeuerwehren mit ihren Jugend- und Kindergruppen, der Unterstützung und Zusammenarbeit mit den im Brand- und Katastrophenfall beteiligten verantwortlichen Stellen bis zur Öffentlichkeitsarbeit, der Erstellung von einheitlichen Ausbildungsunterlagen und vielem anderen.

Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu: Frauenbeauftragte wird mit Ehrenkreuz geehrt

Im Gründungsjahr betrug der Kassenstand 2000 Mark, berichtete Ehrenkreisbrandmeister Wilhelm Schorer. Inzwischen beläuft sich die Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung auf über 160.000 Euro. Schorer stellte sich bei den Wahlen als Schatzmeister nach 30 Jahren nicht mehr zur Verfügung: „Es freut mich aber, ein mitverantwortlicher Teil dieser Gemeinschaft gewesen zu sein“. Als seine Nachfolgerin wurde Gabriele Heel gewählt, sie wurde außerdem für 20 Jahre Tätigkeit als Frauenbeauftragte mit dem silbernen Ehrenkreuz geehrt.

Für ihren Einsatz beim Unwetter mit Überschwemmungen im Sommer wurden die Kreisbrandmeister Florian Heuchele (2.von links), Stefan Rauscher, Alexander Schneider, Ulrich Schindele, Hans-Jürgen Kirschner, Thomas Lederle und die Kreisbrandinspektoren (KBI) Klaus Grosch, Andreas Wirtz und Georg Trautwein mit der Fluthelfer-Nadel ausgezeichnet. Trautwein wurde als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt, Gabriele Heel ist die Nachfolgerin von Schatzmeister Wilhelm Schorer. Es gratulierten Landrätin Maria Rita Zinnecker und Vorsitzender Kreisbrandrat Markus Barnsteiner. Foto: Hans Pfefferle

In ihren Ämtern wurden Kreisbrandinspektor (KBI) Georg Trautwein als stellvertretender Vorsitzender und Ehren-KBI Peter Einsiedler als Schriftführer bestätigt. Die Kassenprüfung wird künftig von den Kommandanten Günter Ziegler und Sebastian Dangel als Nachfolger von Michael Hailand ausgeführt, der sich nach zwölf Jahren verabschiedete.

Landrätin Maria Rita Zinnecker von Feuerwehren beeindruckt

Seit einem Jahr ist Michaela Schlayer im Amt der Kreisjugendfeuerwehrwartin. Herausragend in ihrem Ressort waren der Aktionstag in Sulzberg mit 120 Mannschaften, davon 13 aus dem Ostallgäu, und der Kreisjugendfeuerwehrtag in Geisenried mit Wissenstest und umfangreichem Rahmenprogramm. Schlayer zeigte sich überwältigt, was die Jugendlichen dabei alles geleistet haben.

Beeindruckt ist Landrätin Maria Rita Zinnecker von den Leistungen der Feuerwehren: „Hier werden große Herausforderungen bei Brand- und Hochwasserkatastrophen hervorragend gemeistert“. In diesem Zusammenhang wurden Mitglieder der Inspektion mit der Fluthelfer-Nadel ausgezeichnet. Die Kameraden waren in den Abschnittsstellen des Landkreises als Führungskräfte eingesetzt. Zudem konnte ein Hilfeleistungszug am 2. Juni 2024 beim Hochwasser in Babenhausen überörtlich Hilfe leisten.

Feuerwehr: Kreisbrandinspektor informiert über Neuheiten

KBI Martin Singer informierte die Delegierten aus dem Fachbereich Fahrzeuge, Geräte, Ausrüstung und Dienstkleidung. So gibt es etwa eine neue Norm für Leinenwurfbeutel, und der Winterbetrieb von Tanklöschfahrzeugen erfordert besondere Aufmerksamkeit. Es gibt künftig auch ein Lehrgangsangebot Schwaben und die Lehrmethoden werden ständig angepasst.

Seit dem 10. Oktober ist auch erstmalig der Fachbereich 8, Ärztlicher Dienst und Gesundheitswesen, besetzt. Der Notfallmediziner Dr. Philipp Zimmermann stellte sich den Wehrleuten vor und kann bereits auf gemeinsame Erfahrungen mit Einsatzkräften zurückgreifen.