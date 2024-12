So persönlich wie nie: Landrätin Zinnecker über den größten Fehler ihrer Amtszeit

Frau Zinnecker, was würden Sie Ihrem zehn Jahre jüngeren Ich empfehlen?

Maria Rita Zinnecker: Also ich würde sagen, dass sie diesen Schritt in Richtung Landratsamt unbedingt gehen soll. Denn es ist wunderschön, Landrätin des Ostallgäus zu sein. Es ist das schönste politische Amt, das man anstreben kann. Weil man unglaublich viel mit Menschen zu tun hat. Und als Landrätin ganz viele Dinge bewegen kann, die den Menschen hier wichtig sind. Es gibt kaum ein Amt, an dem man so nah an den Sorgen und Wünschen der Bürger dran ist. Ich bereue es keinen Tag, diesen Schritt getan zu haben. Ich wollte nie zurück. Insofern könnte ich mein jüngeres Ich nur ermutigen, diesen Weg tatsächlich einzuschlagen. Und ich würde auch andere Frauen in Bayern zuraten, mutig zu sein und sich so ein Amt zuzutrauen.

Dirk Ambrosch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maria Rita Zinnecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis