Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Ostallgäuerin Mona Boos wandert Pacific Crest Trail in den USA: Diese Abenteuer erlebte sie auf 4200 Kilometern

Über 4200 Kilometer zu Fuß

„Nur dieses eine Ziel vor Augen“: Ostallgäuerin ist auf dem Pacific Crest Trail quer durch die USA gelaufen

Sechs Monate am Stück wandern, von Mexiko bis nach Kanada: Die Ostallgäuerin Mona Boos hat sich diesem Abenteuer gestellt, das Höhen und Tiefen bereithielt.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Die „Bridge of Gods“ in Washington ist aus dem Film „Der große Trip - Wild“ weltbekannt.
    Die „Bridge of Gods“ in Washington ist aus dem Film „Der große Trip - Wild“ weltbekannt. Foto: Mona Boos

    Auf dem Pacific Crest Trail (PCT) gilt die Regel: „Hike Your Own Hike“ - „Mach Deine eigene Wanderung“. Als Mona Boos inmitten Wüste Südkaliforniens stand, wurde ihr diese Bedeutung bewusst. Jahrelang hatte die Ostallgäuerin davon geträumt, einen der schönsten, aber auch anspruchsvollsten Fernwanderwege der Welt zu gehen. Und nun, nach all dem, was Mona Boos schon geschafft hatte, stand sie mit einem schmerzenden Fuß auf dem PCT zusammen mit der Frage, ob es weitergeht. Denn im Falle eines Ermüdungsbruchs hätte es das Aus für ihre Wanderung bedeutet. „Ich hatte so Angst, dass ich abbrechen muss“, sagt die 25-Jährige.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden