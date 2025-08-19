„Nur dieses eine Ziel vor Augen“: Ostallgäuerin ist auf dem Pacific Crest Trail quer durch die USA gelaufen

Auf dem Pacific Crest Trail (PCT) gilt die Regel: „Hike Your Own Hike“ - „Mach Deine eigene Wanderung“. Als Mona Boos inmitten Wüste Südkaliforniens stand, wurde ihr diese Bedeutung bewusst. Jahrelang hatte die Ostallgäuerin davon geträumt, einen der schönsten, aber auch anspruchsvollsten Fernwanderwege der Welt zu gehen. Und nun, nach all dem, was Mona Boos schon geschafft hatte, stand sie mit einem schmerzenden Fuß auf dem PCT zusammen mit der Frage, ob es weitergeht. Denn im Falle eines Ermüdungsbruchs hätte es das Aus für ihre Wanderung bedeutet. „Ich hatte so Angst, dass ich abbrechen muss“, sagt die 25-Jährige.
Über 4200 Kilometer zu Fuß
