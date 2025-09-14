Pech am Hochzeitstag – Auto eines Konvois in Unfall bei Aitrang verwickelt

Großer Schreck bei der Hochzeit: Der Konvoi der Gesellschaft war bei Aitrang in einen Unfall verwickelt. Dabei entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Konvoi der Hochzeiter bei Aitrang in Unfall verwickelt

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße OAL 5 bei Aitrang. Ein 65-jähriger Autofahrer wollte an der Einmündung der Elbseestraße nach links in die OAL 5 einbiegen. Zeitgleich befuhren mehrere Fahrzeuge einer Hochzeitsgesellschaft die OAL 5 in Richtung Ruderatshofen. Der 65-Jährige schätzte laut Polizei eine Lücke in diesem Konvoi falsch ein und begann seinen Abbiegevorgang. Ein 37-jähriger Fahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem anderen Wagen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt.

Auch bei Geisenried auf der B472 kracht es

Bei einem weiteren Unfall im Bereich der Inspektion Marktoberdorf gab es eine Verletzte und einen Schaden von 25.000 Euro: So fällt die Bilanz nach einem Verkehrsunfall in Marktoberdorf aus.

Am Samstagabend fuhr eine 20-jährige Frau, von Kempten kommend, von der B12 ab und auf die B472 bei Geisenried auf. Dabei übersah sie den von links kommenden Wagen eines 20-Jährigen. Der Fahrer konnte nach Polizeiangaben zwar noch nach links ausweichen und so einen Zusammenstoß mit der Fahrerseite des Autos der 20-Jährigen verhindern. Jedoch kam es noch zu einem Aufprall.

An beiden Autos entstand augenscheinlich Totalschaden. Die 21-jährige Beifahrerin im Wagen des 20-Jährigen wurde leicht verletzt. Die anderen Unfallbeteiligten kamen mit einem Schreck davon. Die Verursacherin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.-