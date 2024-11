„Einfach dazugehören“: Obergünzburger Demenzhilfe wird ausgezeichnet

Die Demenzhilfe Obergünzburg ist mit dem Bayerischen Demenzpreis ausgezeichnet worden. Das berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Bei dem Projekt treffen sich Menschen mit Demenz und Senioren einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen und Essen. Ziel des Projektes ist es, soziale Verbindungen zu stärken und eine aktive Teilnahme von Menschen mit und ohne Demenz am gemeinschaftlichen Leben zu fördern, wie es in der Mitteilung heißt.

Laut Landratsamt ist die Demenzhilfe Obergünzburg im landkreisweiten Netzwerk Pflege Ostallgäu ein Partner der ersten Stunde. Mit ihrem Projekt zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe zeige sie sich erneut als Vorreiter in der Betreuung und Unterstützung von Menschen mit Demenz.

Bayerischer Demenzpreis: Obergünzburger Demenzhilfe wird ausgezeichnet

Das Netzwerk Pflege Ostallgäu, organisiert durch den Landkreis Ostallgäu, setzt auf ein starkes Miteinander und unterstützt regionale Initiativen, die das Leben von Menschen mit Vergesslichkeit und ihren Angehörigen verbessern. Das inklusive Angebot in Obergünzburg unterstütze das Motto des Ostallgäuer Demenzkonzeptes „Einfach dazugehören“ und trage damit in besonderer Weise dazu bei, das Ostallgäu ein Stück weit Demenz sensibler zu gestalten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zudem sei die Demenzhilfe Obergünzburg seit 2015 eine Kontaktstelle Demenz und Pflege. Neben den Angeboten zur Unterstützung im Alltag erfüllten diese „eine wichtige Funktion für den Zugang zu Angeboten der Demenz- und Pflegeberatung“. Weitere Kontaktstellen Demenz und Pflege im Landkreis Ostallgäu sind, wie berichtet, in Buchloe, Füssen, Lechbruck, Marktoberdorf, Roßhaupten und Westendorf zu finden.