37-Jährige bricht in die Wohnung ihres Ex-Freunds ein

Eine 37-Jährige ist in Altdorf bei ihrem Ex-Freund eingebrochen und hat die Polizei angegriffen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Sonntagabend. Ein Mann meldete, seine ehemalige Lebensgefährtin sei in seine Wohnung eingedrungen und wolle diese nicht freiwillig verlassen.

Biessenhofen: Frau bricht in Wohnung ihres Ex-Freundes ein

Die eintreffenden Polizeibeamten trafen die Frau im Wohnzimmer an. Da sie sich in einem offensichtlich psychischen Ausnahmezustand befand und weitere Straftaten zu befürchten waren, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam. Während der Maßnahme schlug sie einer Polizistin mit der Hand ins Gesicht. Die Beamtin blieb unverletzt. Gegen die 37-Jährige wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erstattet