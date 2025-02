Da wird um diese Uhrzeit schon nichts passieren – vermutete wahrscheinlich die Person und drückte am Morgen aufs Gaspedal. Und dann ist es doch passiert: 560 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg, zwei Monate Fahrverbot. Mit fast 90 Stundenkilometern war die Person in Marktoberdorf durch den Langweg gedonnert. Erlaubt sind 30.

