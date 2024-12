Warum die Künstler am Rieder Weihnachtsmarkt auf ihre Gage verzichten

Einen außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt gab es in und vor der Mehrzweckhalle in Rieder am Wochenende. Nicht nur die festlich geschmückten Buden lockten zahlreiche Besucher an. Es gab zuvor eine Zaubershow für die ganze Familie in der Turnhalle. Deren Plätze waren komplett belegt mit Kindern und Erwachsenen. So gab es nicht nur einen Budenzauber, sondern auch einen „zauberhaften“ Tag für die ganze Familie.

Manuel war einer von den fünf Zauberern, der die vielen Kinder und Erwachsene verzauberte. Foto: Wolfgang Hepke

Alle wollte die Zaubershow mit Lisi, Bonnie Sue, Thilo, Manuel und Magic Heli vom magischen Zirkel aus Mindelheim miterleben. Und auch wenn es eine Stunde lang ging, es wurde keinem langweilig. Im Gegenteil, die Kinder spielten eifrig mit und versuchten die Zaubertricks aufzulösen.

Weihnachtsmarkt in Rieder: Das war geboten

Die Zeit verging wie im Fluge, und dafür gab es anschließend neben dem langen Applaus eine dicke Spende in die Körbe für die „Müllstadtkinder“ in Kairo. Denn die Künstler verzichteten in Rieder auf ihre Gage.

Dann ging es für die Besucher weiter auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle. Zahlreiche Essensbuden gab es dort und viel zu bewundern und zu kaufen, etwa weihnachtliche Dekoartikel und Geschenksachen. Die Vereine aus Rieder ließen sich hier einiges einfallen. Zu den weihnachtlichen Klängen der Musikjugend schmeckte das „Stockbrot“ am offenen Feuer danach besonders gut. Natürlich schaute der Nikolaus wieder in Rieder vorbei und schenkte den Kleinen feine Süßigkeiten.