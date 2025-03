Robo-Night in Marktoberdorf: Wie lokale Unternehmen KI nutzen

Ein mechanisches Summen ertönt, als der vierbeinige Roboter seine ersten Schritte durch die Menschenmenge macht. Ferngesteuert durch einen Controller, zieht der „Robo-Hund“ alle Blicke auf sich. Mit seinem stabilen Gang auf vier Beinen, gelingt es dem Roboter, sich auch in unebenem Gelände sicher fortzubewegen. Ausgestattet mit mehreren Kameras, kann er so zur Erkundung von Bereichen eingesetzt werden, die für Menschen nicht zugänglich sind. Bereits heute setzen Unternehmen den mobilen Roboter zum Beispiel für die Überwachung ein. Bei der Robo-Night 2025 in Marktoberdorf hatten Besucher nun die Chance, den Hund selbst zu steuern.

