Damit Robotik im Mittelstand ankommt: Pre-Event zur Messe „automatica“ findet in Marktoberdorf statt

Immer mehr halten Robotik und Automatisierung Einzug in kleine und mittelständische Unternehmen. Umso wichtiger sind Messen wie die Münchner „automatica“, die als Weltleitmesse für Robotik gilt, für solche Firmen. Und einen Vorgeschmack auf ebendiese Weltleitmesse können Interessierte im Mai in Marktoberdorf erleben.

In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Marktoberdorf und dem Institut für angewandte Künstliche Intelligenz und Robotik (IKR) veranstaltet die Messe München das regionale Pre-Event „automatica goes Allgäu“. Es geht darum, regionale Betriebe praxisnahe mit den Chancen von Robotern und Co. vertraut zu machen und zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung dazu.

Münchner Robotikmesse: Im Vorfeld gibt es eine Veranstaltung im Ostallgäu

Die hochkarätig besetzte, kostenfreie Veranstaltung, mit deren Ausrichtung Marktoberdorf in den Augen der Verantwortlichen ein regelrechter Robotik-Coup geglückt ist, findet am Donnerstag, 8. Mai, ab 18 Uhr in dem neuen Institut für angewandte KI und Robotik der Hochschule Kempten in der Schwabenstraße 102 statt. Bei dem Abendevent, das ein Highlight für die ganze Region werden soll, können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in entspannter Atmosphäre über Automatisierungslösungen für den Mittelstand austauschen, erläutert Anja Schneider, Exhibition Director der automatica.

Schneider lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren: „Ich bin überzeugt, dass wir die Unternehmen in der Region damit für diese Technologien begeistern und auch für einen Besuch der automatica 2025 gewinnen können.“ Die führende Messe für Robotik und Automation findet in diesem Jahr vom 24. bis 27. Juni auf dem Münchner Messegelände statt.

„automatica“-Pre-Event in Marktoberdorf: Was Unternehmen dort lernen können

Die Abendveranstaltung rückt gemäß der Pressemitteilung praktische Automatisierungsbeispiele in den Fokus – von Profis und Erstanwendern, von kleinen und großen Firmen. Es werden Anwendungen und deren Entstehungsgeschichte gezeigt. Die anschließende Podiumsdiskussion soll Kooperationspotenziale zwischen großen und kleinen Unternehmen beim Thema Automation verdeutlichen. Bei einer Ausstellung zeigen verschiedene Firmen aus der Automatisierungsbranche vor Ort (darunter Kuka, Universal Robots, Agile Robots, Fanuc, Safelog) Trends und Neuigkeiten aus der Robotik. Zu den Sponsoren der Veranstaltung in Marktoberdorf gehört auch der VDMA-Fachverband Robotik und Automation.

Maßgeblich vorangetrieben hat das Stadtmarketing Marktoberdorf um Stadtmanager Philipp Heidrich das Abend-Event. Insbesondere ihm sei es mitzuverdanken, „dass das Allgäu immer mehr zu einem Hotspot für Zukunftstechnologien avanciert“, heißt es in der Pressemitteilung. Etwa mit den beliebten Robo-Nights, der Technologiekonferenz „Smart Production“, die bis jetzt dreimal im Fendt Forum in Marktoberdorf stattfand, und jetzt der neuen Initiative „automatica goes Allgäu“ bringe Heidrich Multiplikatoren aus Wirtschaft, Wissenschaft und der sogenannten Robotik-Community erfolgreich zusammen. Heidrich selbst sagt: „Wir haben damit eine starke Plattform, die zum Austausch rund um Robotik und Automation einlädt.“ (pm/hkw)

Die Anmeldung ist verpflichtend und erfolgt online über Eventbrite. Bei einer online-Verlinkung gilt der folgende Link: https://www.eventbrite.de/e/automatica-goes-allgau-tickets-1289352882179?aff=oddtdtcreator

Weitere Informationen zur automatica gibt es unter https://automatica-munich.com/de/.